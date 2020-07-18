Fatma abla sen çok yaşa!

İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde evlerinde kalan özel çocukların yüzme sporu yaparak bu zor süreci atlatmaları konusunda onlara yardımcı oluyor. Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Otizm Spor Kulübü Derneği’nin talebine anında cevap vererek, yarı olimpik yüzme havuzunu özel gereksinimli çocuklara açtı. Özel çocuklar, İzmit Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzunda antrenman yaparak zihinsel ve fiziksel anlamda sağlıklı bir yapıya kavuşuyor.

ŞAMPİYON SPORCU EGE DE AYNI HAVUZDA

Özel çocuklar, Tepeköy Mahallesi’nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda salı ve perşembe günleri 9.30-10.30 saatleri arasında İzmit Otizm Spor Kulübü’nün uzman eğitmenlerinden birebir yüzme eğitimi alıyor. İzmit Otizm Spor Kulübü’nün Türkiye ve Avrupa şampiyonu sporcusu Ege Deniz de yüzme şampiyonalarına İzmit Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzunda hazırlanıyor.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ ÇOK YARDIMCI OLDU

İzmit Otizm Spor Kulübü Başkanı Serkan Yüksekkaya yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde çocuklar evlerinde kaldıkları için spor yapamadıklarından dolayı çok sıkıldı. Belediye Başkanımız bize bu konuda çok yardımcı olarak müracaatımızı kabul etti. Yüzme eğitimlerine tekrar başladık. Çocuklar burada yüzme öğreniyorlar, antrenmanlarını yapıyorlar, enerjilerini atıyorlar ve sosyalleşiyorlar.” dedi.