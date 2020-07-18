Sahipsiz Cizre!

Kocaelispor’un ve taraftarın iyi ilişkiler içinde bulunduğu Cizrespor’da stadın bakımsızlığı can sıkıyor. Kulüp Müdürü Cengiz Şeremetkonu ile ilgili şunları söyledi: Cizre Stadı’nda zemin, yedek kulübesi ve koltukların son hali içler acısı. Taş olmuş zeminde değil futbol oynamak yürüyüş bile yapamazsınız. İnanın Cizrespor yönetimi yeni sezon transferlerini Süper Lig'den bize yapsa bu zeminde düşmemeye oynarız. Sayınvalimizin daha önce bize vermiş olduğu zemin değiştirme sözünü hatırlatmak isteriz. Aynı zamanda Cizre Ak Parti İlçe Başkanı Akif Özalp de Ankara'daki Spor Toto Daire Başkanlığı ziyareti kapsamında"Yeni zemin ve ışıklandırma işini resmiyete kavuşturduk. İnşallah çalışmalara başlıyoruz" demişti. Bekliyoruz!