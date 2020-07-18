Belediye Derince’de tam konsantre!

Derince Belediyesi Meclis Üyesi ve Çatı Düğün Salonu sahibi Yunus Emre Şimşek'in babası Niyazi Şimşek, Belediye Derincespor’u Antalya kampında ziyaret ederek zorlu Play-Offmaçı öncesi takıma başarılar diledi. Sarı Lacivertli kulüp Nazik ziyareti için teşekkür ederken Niyazi Şimşek, Derince ekibinin oynadığı futbolla üst ligi fazlası ile hak ettiğini ifade etti.
POLAT: ZEKİ BAŞKANIMIZLA KUTLAYACAĞIZ
Belediye Derincespor Genel Menajeri Mustafa Polat son durum hakkında şu şekilde konuştu: Sakatlarımız iyileşti. Sıkıntımız yok çok şükür. Tamamen maçı düşünüyoruz. Ancak Belediye Başkanımız Zeki Aygün ile ilgili olarak kimi yerlerde çıkan aslı astarı olmayan haber gardımızı düşürdü. Kısmet olursa 2. Lig’i başkanımızla birlikte kutlayacağız.
ENGİN KORUKIR’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Otelin pahalı olduğu sorgulanmış. İyi de başka şansımız yok ki. Neredeyse yarı yarıya indirim yaptık. Üst lige çıkınca bu kulübe yaklaşık 5 milyon lira gelecek. Keşke bu da düşünülseydi. Kamp yaptığımız yerde şartlarımız çok iyi, her hangi bir sorunumuz yok. Sağ olsun Engin Korukır hocamız geldi, bizleri ziyaret etti. Yine Niyazi Şimşek bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.