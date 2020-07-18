Belediye Derince’de tam konsantre!

Derince Belediyesi Meclis Üyesi ve Çatı Düğün Salonu sahibi Yunus Emre Şimşek'in babası Niyazi Şimşek, Belediye Derincespor’u Antalya kampında ziyaret ederek zorlu Play-Offmaçı öncesi takıma başarılar diledi. Sarı Lacivertli kulüp Nazik ziyareti için teşekkür ederken Niyazi Şimşek, Derince ekibinin oynadığı futbolla üst ligi fazlası ile hak ettiğini ifade etti.

POLAT: ZEKİ BAŞKANIMIZLA KUTLAYACAĞIZ

Belediye Derincespor Genel Menajeri Mustafa Polat son durum hakkında şu şekilde konuştu: Sakatlarımız iyileşti. Sıkıntımız yok çok şükür. Tamamen maçı düşünüyoruz. Ancak Belediye Başkanımız Zeki Aygün ile ilgili olarak kimi yerlerde çıkan aslı astarı olmayan haber gardımızı düşürdü. Kısmet olursa 2. Lig’i başkanımızla birlikte kutlayacağız.

ENGİN KORUKIR’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Otelin pahalı olduğu sorgulanmış. İyi de başka şansımız yok ki. Neredeyse yarı yarıya indirim yaptık. Üst lige çıkınca bu kulübe yaklaşık 5 milyon lira gelecek. Keşke bu da düşünülseydi. Kamp yaptığımız yerde şartlarımız çok iyi, her hangi bir sorunumuz yok. Sağ olsun Engin Korukır hocamız geldi, bizleri ziyaret etti. Yine Niyazi Şimşek bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz.