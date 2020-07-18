Ustalar tatilin ve sporun keyfini çıkaracak

Antalya Asteria Kremlin Palas’ta düzenlenecek olan organizasyon ile ilgili olarak konuşan FanaticTour Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkurşu şekilde konuştu: Pandemi döneminde hepimiz evlerimizde sıkılmıştık. Devletimizin kaidelerine uyarak organizasyonlarımıza ara verdik. Hepimizin malumu normalleşme sürecine girildi. Bu vesile ile 13 Ağustos’ta Masterler Yaz Kupası organizasyonu düzenleyeceğiz.

ROMANYA VE KOSOVA’DAN MİSAFİRLER VAR

Buradaki amacımız pandemi döneminde sıkılan sporcularımız ve aileleri için hem tatil yapmalarını hem de spor yapmalarını sağlamak. Aslında turnuvada oynamak zorunda da değiller. Sporcularımızın aileleri ile birlikte dinlenmeleri ve eğlenmeleri de bizim için yeterli. Turnuvamız için ise şu an 16 takım var. Sayı artabilir. Yurt dışından da Romanya ve Kosova takımları da bizlerle birlikte olabilir. İnşallah başarılı bir organizasyonun daha altından kalkacağız.