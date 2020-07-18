Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
18 Tem 2020 - 14:15- Sağlık G: 18 Tem 2020 - 14:18

Yazın giyilen sert tabanlı terlik ve sandaletler nasır sebebi

Ayak sağlığı her mevsim önemli olmakla birlikte yaz aylarında daha çok görünür hale gelen ayakların bakımı daha da önem kazanıyor
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Havaların ısınmasıyla birlikte sıklıkla çıplak ayaklarla giyilen sert tabanlı terlikler, sandaletler, topuklu ayakkabıların ayaklarda çatlamalara, kuruluklara, nasırlara sebep olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Ayrıca eğer ayaklarda mantar, siğil gibi bulaşıcı enfeksiyonlar varsa, iyi temizlenemeyen ve havalandırılamayan ayakkabılardan tekrar tekrar bulaş olabiliyor” açıklamasında bulundu.

KREMLE NEMLENDİRMEK

Özellikle yaz aylarında açık ayakkabılar giyildiğinde görülen kuru ve çatlamış topukların kozmetik açıdan rahatsız edici olabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Ayrıca uzun süre sert tabanlı ayakkabılar giymeye bağlı deride oluşan kalınlaşmalar bir süre sonra ağrılı nasırlara sebep olur. Bu nedenle dışarıdan geldiğimizde ayaklarımızı ılık suyun içerisinde bir süre dinlendirdikten sonra, kalınlaşmış olan bölgeleri topuk taşıyla törpüleyip dermatoloğunuzun önerdiği, ayağınızdaki kuruluğun şiddetine uygun bir kremle nemlendirmek ağrılı nasırların oluşmasını engellemekte faydalı olur” önerisinde bulundu.

Sert tabanlı ve dar ayakkabılardan uzak durulmalı

Nasırın sürtünme, çarpma gibi tekrarlayan travmalara bağlı olarak gelişen bölgesel deri kalınlaşması olduğunu vurgulayan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Özellikle sert tabanlı ya da tam olmayan dar ayakkabılar giyildiğinde veya ayak kemikleri ile ilgili bir deformite mevcut olduğunda, genellikle kemik çıkıntıları üzerinde gelişir. Oldukça serttir. Hastaların özellikle ayakkabı giyildiği zaman artan şiddetli ağrı şikayetleri olur. Ayaklarımızda nasır oluşmaması için çok sıkı, içinde ayaklarımızı rahat hareket ettiremediğimiz, sert tabanlı, dar burunlu ayakkabılar giyilmemeli” dedi. Eğer bir kemik deformitesi mevcutsa mutlaka bir ortopedi uzmanına muayene olunması gerektiğini hatırlatan Dr. Kübra Esen Salman, “Nasırların tedavisinde kalınlaşmış bölgeyi yumuşatıcı ve soyucu kremler, dermatoloğunuzun kontrolünde yapılan küretaj dediğimiz nasır temizlenmesi ve gerekirse yapılabilecek soğuk sprey (kriyoterapi), koterizasyon gibi küçük cerrahi girişimler yapılabilir” açıklamasında bulundu.

Uzun süre kapalı ayakkabı giymek mantar enfeksiyonuna neden olabilir

Açık ve sert tabanlı sandalet ve terliklerin bu etkilerine karşı, uzun süre kapalı, sıkı ve terlemeye sebep olan ayakkabılar giymenin ise mantar enfeksiyonlarına, tırnak batmalarına, eğer siğil varsa bunların yayılmasına ve ayaklarda kaşıntılara sebep olabildiğini hatırlatan Dr. Kübra Esen Salman, şu önerilerde bulundu:

-Ayakkabı ve terlik alırken mümkün olduğu kadar ayakların içinde rahat hareket edebildiği, yumuşak tabanlı olanlar tercih edilmeli.
-Her gün aynı ayakkabıyı giymek yerine, en az 1 gün havalandırarak giyilmeli.
-Kapalı ayakkabılar çorapsız giyilmemeli ve çok terleyen ayaklarda çorap gün içerisinde de değiştirilmeli.
-İnce, pamuklu çoraplar tercih edilmeli.
-Ayaklar eve geldikten sonra yıkayıp güzelce kurulandıktan sonra gerekli durumlarda uygun nemlendiricilerle nemlendirilmeli.
-Kaşıntılı deri kalınlaşmaları ya da soyulmaları olduğunda, ağrılı nasır ya da siğil düşündüren lezyonların varlığında mutlaka dermatoloğa başvurulmalı.

18 Tem 2020 - 14:15 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Yazın giyilen sert tabanlı terlik ve sandaletler nasır sebebi mask
Yazın giyilen sert tabanlı terlik ve sandaletler nasır sebebi
Elleri tahrişten korumanın 5 yolu mask
Elleri tahrişten korumanın 5 yolu
Sürekli esniyorsanız nedeni bu olabilir! mask
Sürekli esniyorsanız nedeni bu olabilir!
Maske takarken cildinizi koruyun mask
Maske takarken cildinizi koruyun
Yaz mevsiminin en güzel hediyesi D vitamini mask
Yaz mevsiminin en güzel hediyesi D vitamini
Körfez Sağlık Müdürlüğü’nden Covid-19 standı mask
Körfez Sağlık Müdürlüğü’nden Covid-19 standı
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte 15 Temmuz anket sonuçları! mask
İşte 15 Temmuz anket sonuçları!
Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti mask
Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü! mask
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü!
Ford Otosan üretime ara veriyor mask
Ford Otosan üretime ara veriyor
Derince’de altyapı inşaatına başlanılacak mask
Derince’de altyapı inşaatına başlanılacak
Alkol sonları oldu mask
Alkol sonları oldu

GALERİ

Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı mask
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek mask
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor mask
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor
Sokak ortasında saç baş kavga ettiler! mask
Sokak ortasında saç baş kavga ettiler!
Gebze'de feci kaza: 2 ölü mask
Gebze'de feci kaza: 2 ölü
Vali Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı mask
Vali Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL