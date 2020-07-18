Fanatik Kocaelisporlu Onur’un en mutlu günü

Kocaelispor’un genç taraftarlarından, Gül – Yavuz Yıldız çiftinin yakışıklı oğulları Onur ile Mehtap – Hakan Tozar çiftinin güzeller güzeli kızları Selmanur evliler kervanına adlarını yazdırdı. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikaha damadın Kocaelisporlu arkadaşları da katıldı ve cemiyete renk kattı. 19 yaşındaki gelin Selmanur Hanım’ın babası Hakan Tozar da eski tribün liderlerindendi.

UZATMANIN ANLAMI YOKTU

23 yaşındaki damat Onur “Selmanur’umu gördüğüm ilk anda içim bir tuhaf oldu. Çok güzel ve anlamlı bakıyordu. O gün dedim ki kendi kendime “Hadi İnşallah ya” Çıkmaya başladık, bir birimizi çok sevdik. Birlikteliğimizi çok uzatmanın da anlamı yoktu. Selmanur hanım, Allah’ımın bana bir lütfu oldu. Bizleri cemiyetimizde yalnız bırakmayan tüm, eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür eder, Kocaelispor’umuzu da şampiyonluğundan ötürü kutlarım” dedi.