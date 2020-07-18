Mertspor, Orhan abileri için oynayacak

Geride bıraktığımız sezon 1. Amatör Lig’de Süper Amatör Lig’e yükselen Mertspor yeni sezonda kulübün fanatik taraftarlarından ve genç yaşta hayata veda eden Orhan Kadayıf için mücadele edecek. Kulübün ikinci başkanı Turgay Çoban açıklamasında “Kulübümüzün emekçilerinden Orhan Kadayıf beynindeki rahatsızlıktan ötürü henüz 45 yasında vefat etti. Orhan abimizin Mertspor’akatkısı oldukça fazladır. İlk kez çıktığımız Süper Amatör Lig’deki bu sezonu vefatı bizleri derinden üzen Orhan Kadayıf için oynayacağız ve BAL’a çıkmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.