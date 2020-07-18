Rüstem Çavdar toparladı

Gölcük Belediyespor Güreş Antrenörü Rüstem Çavdar Covid-19’a yakalanmış ve bir süredir tedavi altına alınmıştı. Başarılı spor adamı zorlu yoğun bakım sürecini tamamladı ve servise alındı. Gölcük Belediyesi Spor Müdürlüğü’nden Öner Akdoğan “Rüstem hocamız yoğn bakımdan çıkıp serviye alınmıştır. İnşallah en kısa zamanda tamamen sağlığına kavuşup sağlıklı bir şekilde aramıza katılacaktır” dedi.