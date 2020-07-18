Ankara Demirspor’dan geri adım

TFF tarafından alt liglerin tescil edilmesine tepki göstererek ligden çekildiklerini ve profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını açıklayan Ankara Demirspor yönetimi, geri adım attı ve aldığı karardan vazgeçerek play-off maçlarına çıkma kararı aldı. Ankara Demirspor ilk Play-Off maçını 20 Temmuz Pazartesi günü Sakaryaspor ile oynayacak. Titanic Mardan Stadı’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak.