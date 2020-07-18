Körfezli heyetten Bakan'a plaket

Körfez Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi’ne, online olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılım sağlamış, önemli konulara değinmişti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de konferansın açılışına online olarak katılmışlardı.
ANKARA’YA GİTTİLER
İki gün boyunca süren ve önemli konuların altının çizildiği kongre sonrasında Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Levent Yılmaz ile Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Öznur Gökkaya ve öğretim görevlilerinin yer aldığı heyet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye katılım sertifikasını vermek üzere Ankara’ya gitti.
TEŞEKKÜR ETTİ
Bakanlıkta ağırlanan heyetle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düzenlenen kongre dolayısıyla teşekkür etti. Pakdemirli’ye Doç. Dr. Öznur Gökkaya tarafından kongreye katılımından dolayı sertifika takdim edildi. Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Levent Yılmaz da Bakan Pakdemirli’ye Başkan Şener Söğüt’ün selamlarını ileterek, plaket ve hediye takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.