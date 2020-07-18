Tamyüksel: “Kartepe'de birinci parti gücü var”

İYİ Parti Genel Merkezince yeni oluşturulan başkanlık divanı birimlerine paralellik sağlamak maksadı ile ilçe divanında değişiklikler yapan Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel önceki gün akşam ilçe binasında gerçekleşen olağan yönetim kurulu toplantısında yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görev alacak isimleri açıkladı.

“ELZEM OLMUŞTUR”

Tamyüksel toplantıda, “Genel Merkezimizden gelen talimat gereği, birimlerin üst kademeden alt kademelere aynı düzende oluşturulması elzem olmuştur. Halkımızın sorunlarını tespit etme, tespit edilen sorunlara etkin ve uygulanabilir çözüm önerileri üretme noktasında daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak adına olumlu bulduğumuz bu yeni birim tanımları ile birlikte başkanlık divanımız da görev alan arkadaşlarıma üstlendikleri sorumluluğun bilinci ile bundan sonra daha özverili çalışmalarını rica ediyorum” dedi.

“KARTEPE’DE BİRİNCİ PARTİ GÜCÜ VAR”

“İYİ Parti'yi Kartepe'de birinci parti yapacak güç de, azim de, irade de bu ekipte vardır” diyen Tamyüksel, “Gençlik kollarıyla, kadınlarıyla ve ana kademe teşkilatı ile Kartepe'de son dönemde siyasetin seyrini belirleyen İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatımızın bu günden itibaren bu ekiple daha güçlü bir şekilde hem saha da, hem masa başında proje üretiminde, hem mahallelerde teşkilatlanma çalışmalarında yoluna emin adımlarla devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Yapılacak olan ilk seçimlerde İYİ Parti'yi Kartepe'de birinci parti yapacak güç de, azim de, irade de bu ekipte vardır. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerinde bulundu.