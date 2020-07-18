Zeki Aygün "Derince’ye hizmet borcumuz olduğunu söylemiştim"

İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da belediye çalışanları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyor. Başarının daima bir ekip işi olduğunu vurgulayan Başkan Aygün, son olarak beraberinde Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile birlikte Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlükleri’ne konuk oldu. Ziyareti esnasında belediye personeliyle bir araya gelen Başkan Aygün, Derince Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirterek çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

“EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Aygün, çalışanlara yönelik yaptığı konuşmada, “Ortak gayemiz ilçe halkımızın huzuru ve mutluluğu. Bunun için hepimiz üzerimize düşeni yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde de bir yandan salgınla mücadele ederken diğer taraftan rutin hizmetlerimizi aksatmadan devam ettirdik. Dönem başında yaptığımız toplantıda hepimizin Derince’ye hizmet borcumuz olduğunu söylemiştim. Allah’ın izniyle hayata geçirdiğimiz projelerle birlikte görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İlçemizin yarınlarına katkı sunan çalışmalara beraber imza attığımız tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.