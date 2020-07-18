Körfez'de kaçak yapıyla mücadele

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler son olarak Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde çalışma yürüttü. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanması sonrasında ekipler kaçak yapının yıkımı için çalışma başlattı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Jandarma ve zabıta ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında kaçak olarak kullanılan ahır ve çevredeki yapı, kepçe yardımıyla yıkıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “İlçe genelinde bütün inşaatların kontrollerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kaçak yapılara asla taviz vermiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.