Körfez'de kaçak yapıyla mücadele

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler son olarak Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde çalışma yürüttü. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanması sonrasında ekipler kaçak yapının yıkımı için çalışma başlattı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ve zabıta ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında kaçak olarak kullanılan ahır ve çevredeki yapı, kepçe yardımıyla yıkıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “İlçe genelinde bütün inşaatların kontrollerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kaçak yapılara asla taviz vermiyoruz” ifadelerini kullandı.