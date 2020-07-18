Konut fiyat endeksi arttı

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6.4 artarak 135.7 düzeyine yükseldi.
ÜÇ BÜYÜK İLDE FİYATLAR
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Konut fiyatları mayısta aylık bazda, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3.8, 7.0 ve 7.1 oranlarında artış gözlenmiştir. Konut fiyatlarında yıllık artışlar da İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 16.9, 24.0 ve 24.8 olarak gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.