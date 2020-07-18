Vali, esnaf temsilcileriyle tanıştı

Vali Seddar Yavuz, hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere gelen Seyyar Esnaf Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Otogar Dernek Başkanı Halil Bayram, Derince Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın, Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Başkanı Bahattin Türk, Mimarlar Odası Başkanı Füsun Yılmaz Deniz, Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil Gülfen, İzmit Kent Merkezi Dayanışma ve Ticari Dernek Başkanı Murat Öztürk, Kuyumcular Dernek Başkanı Nuri Koç ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda ağırladığı başkan ve üyelerle tek tek tanışıp, güzel temennileri için teşekkür eden Vali Yavuz, ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek, görüş ve düşüncelerini paylaştı.