Volkan Mert ile ne zaman görüşülecek?

Kocaelispor’un 23 yaşındaki başarılı file bekçisi Volkan Mert ile henüz irtibata geçilmediği öğrenildi. Kulislerde futbolcu ile yolların ayrılacağı belirtilse de Volkan’ın kendisi ile görüşmek isteyen kulüplere “Kocaelispor ile görüşmeden size cevap veremem” dediği ifade edildi. 2012 yılında Gölcük takımlarından Harbişspor’dan Kocaelispor alt yapısına kazandırılan ve aralıksız olarak 8 yıl Kocaelispor’un kalesini koruyan Volkan, süre bulduğu maçlarda Yeşil Siyahlı forma ile bir birinden kritik maçlara imza atmıştı. Kocaelispor’un Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgunile ön protokol imzalanması ve 1 kaleci ile daha görüşülecek olması Volkan’ın önümüzdeki sezon için düşünülmediği intibasını kuvvetlendirdi. Volkan toplamda 41 kez Kocaelispor forması giydi.