Gökhan Meral, Samsunspor’dan ayrıldı

Kocaelispor’un alt yapısında yetişen ve A takımında da başarı ile forma giyen sol bek Gökhan Meral, Samsunspor ile 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. 1. Lig takımlarından Samsunspor, Eşmeli futbolcu için teşekkür açıklaması yaptı ve “Gökhan Meral ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Gökhan Meral’e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.
255 İKİNCİ LİG, 34 1. LİG MAÇI VAR
Gökhan ise “Gururla formasını terlettiğim şampiyon takımım Samsunspor ile karşılıklı olarak sözleşmemi sonlandırmış bulunmaktayım. Her şey için teşekkürler Samsun” ifadelerini kullandı. İki sezon önce de Keçiörengücü ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan 1991 doğumlu futbolcunun 255 İkinci Lig, 34 de 1. Lig maçı bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eyüp - Bal yapmayan arı ?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.