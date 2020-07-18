Derince’nin maçı 22 Temmuz’da A Spor’da

20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Tüm maçların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı. Aynı saatte başlayan müsabakalar ise dönüşümlü olarak ekranlara gelecek. Temsilcimiz Belediye Derincespor’un Karşıyaka ile oynayacağı Play-Off maçı22 Temmuz Çarşamba günü Titanic Mardan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve A Spor’dan naklen yayınlanacak.