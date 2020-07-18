TFF’den Kocaelispor’a 5 milyon

3. Lig 2. Grup’tan şampiyon olarak çıkan Kocaelispor’un kasasına TFF’den önümüzdeki sezontoplam 5 milyon lira girecek. Aynı haktan Engin Korukır’ın teknik direktörlük yaptığı 1. Grup şampiyonu Antalya Serik Belediyespor ve Gölcük ile Darıca’nın yer aldığı 3. Grup şampiyonu ve Karacabey Belediyespor kulüpleri de elde edecek. 2. Lig’e çıkan kulüpler ayak bastı parası olarak 800’er bin lira alacak. Kalan miktar 4 eşit takside bölünecek ve kulüplerin hesaplarına yatırılacak. Deplasman ve konaklama giderleri bu paradan düşülecek.