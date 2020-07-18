Sefa yabancıya gitmiyor!

Kocaelispor’da 9 yıl forma giydikten sonra teknik ekibin raporu sonrası Yeşil Siyahlı kulüple bağları kopan Sefa Narin ile Serik Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan Engin Korukır görüştü. Korukır, Sefa’yı önümüzdeki sezon düşündüğünü, şartlar iki taraf için de olumlu neticelenirse Serik’e getirebileceğini ifade etti. Sefa da bu karara oldukça sıcak bakarken transferin gerçekleşeceği düşünülüyor.