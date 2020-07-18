Berkan Emir, Galatasaray’ın kıskacında

Kocaelispor alt yapısından yetişen kariyer basamaklarını bir bir tırmanan başarılı sol bek Berkan Emir’e Süper Lig takımları teklif yağdırıyor. Bu sezon sözleşmesi sona eren İzmitli futbolcuya İstanbul takımları da kancayı taktı. Özellikle Galatasaray’ın yerli rotasyonunda Berkan’ı yakın takibe aldığı öğrenildi.

DURAN TOP USTASI

1988 doğumlu Berkan futbola 12 yaşında Körfezspor’da başladı. Sırası ile Kocaelispor, Beşiktaş, tekrardan Kocaelispor, Orhangazi Belediye, Karacabey, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Karşıyaka, Balıkesir, Kayseri ve Alanyaspor formlarını da başarı ile giydi. Bu sezon Göztepe forması ile 28 lig 2 kupa maçına çıkan ve Göztepe’nin sözleşme imzalatmak istediği Berkan 3 de gole imza attı. Ligin en dikkat çeken sol bekleri arasında yer alan 32 yaşındaki futbolcu duran toplardaki ustalığı ile de öne çıkıyor.