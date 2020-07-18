18 Tem 2020 - 14:49- Sağlık

Beklenen korona riskmetresi oluşturuldu

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci yaşanıyor. Bu süreçte en dikkat edilmesi gereken kurallar ise maske, mesafe ve temizlik olurken vatandaşlar yaptıkları eylemlerin ne kadar korona bulaştırma riski barındırdığını merak ediyordu. Beklenen haber geldi. Korona için riskmetre oluşturuldu.