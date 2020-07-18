Körfez ilçe teşkilatı ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirecek

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, il teşkilat başkanı Süleyman Aydınlık, Körfez İlçe Koordinatörü Sevil Koçbora, il kadın kolları başkanı Nurşen Çil ve başkan yardımcısı Esra Yeşil ile birlikte Körfez ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlçe başkanı Fırat Türker’in il dışında olası nedeniyle yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Başaran, ilçe teşkilat başkanı Fikret Bakır’a saat hediye etti. İlçe başkan yardımcıları ve yöneticilerin tam kadro hazır bulunduğu ziyarette bir açıklama yapan Başkan Başaran, Körfez ilçe teşkilatını son derece başarılı bulduğunu ve kendilerinden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe siyasi işler başkanı Erdal Meram da tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “16 Ağustos 2020 Pazar günü saat 13.00’de ilk olağan genel kurulumuzu yapacağız. Biz hem yerelde hem de genelde iktidar olmak için hazırız” dedi. Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi Meram İş Merkezindeki ilçe teşkilatında yapılacak olan kongrede 20 kişilik yönetim kurulu ile 82 il kongre delegesi belirlenecek.