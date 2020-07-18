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18 Tem 2020 - 15:19- Dünya G: 18 Tem 2020 - 15:24

Öz oğullarını işkenceyle öldürdüler

Singapur’da oğullarına işkence ederek öldüren anne babaya 27'şer yıl hapis cezası verildi.

Demirören Haber Ajansı
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Singapur’da 2016 yılında 5 yaşındaki oğullarını "kedi kafesine koyarak, 90 derece kaynar suyla işkence ederek" ölümüne sebep veren ailenin davası sonuçlandı. Ülkede infaal yaratan davada baba 27, anne ise 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Singapur'da ülkenin en çok beklenen cinayet davasında mahkeme kararını verdi. 2016 yılında 5 yaşındaki oğullarını "kedi kafesine koyarak, kaynar su ile işkence ederek" ölümüne sebep veren ailenin davası sonuçlandı.

2016 yılında yaşamını yitiren çocuğa ilişkin cinayetten yargılanan baba Ridzuan Mega Abdul Rahman’a 27 yıl hapis ve 24 kırbaç cezası verildi.

Singapur yasalarına göre kadınlara kırbaç cezası verilemeyeceği için anne Azlin Arujunah’a ise 28 yıl hapis cezası verildi.

‘KEDİ KAFESİNE KOYUP, 90 DERECE KAYNAR SUYLA İŞKENCE ETTİLER’

Ekim 2016 yılında çocuğun vücudunda 3’üncü derece yanıklarla hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmesiyle Ridzuan Mega Abdul Rahman ve Azlin Arujunah cinayetten suçlanarak gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden anne ve baba, oğullarını bir kedi kafesine koyduklarını, sıcaklığı yaklaşık 90 dereceyi bulan kaynar suyu çocuğun üzerine döktüklerini itiraf etti. Çocuğun vücudunun yüzde 75’i yanmıştı.

‘EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN DAVA’

Anne ve babanın suçunu itiraf etmesi sonucu savcılar, bu davanın ‘en ağır cezayı gerektiren dava’ olduğunu belirterek ömür boyu hapis cezası istedi. Hakim, baba Ridzuan Mega Abdul Rahman’a 27 yıl hapis ve 24 kırbaç cezası verdi. Singapur yasalarına göre kadınlara kırbaç cezası verilemeyeceği için anne Azlin Arujunah’a ise 27+1 yıl olarak 28 yıl hapis cezası verildi. Davanın hakimi anne ve babanın küçük çocuğa yaptıkları bu işkenceyi, ‘canice’ olarak değerlendirdi.

18 Tem 2020 - 15:19 - Dünya

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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