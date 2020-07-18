Kocaeli’de 55 bin kişi hac için sıra bekliyor

Hac görevini gerçekleştirmek amacıyla kutsal topraklara gitme hayali kuran binlerce hacı adayı, Suudi Arabistan’dan gelen haberi bekliyordu. Suudi Arabistan’da COVID-19 toplam vaka sayısının yüz binlerce olduğu belirtilirken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyuruldu.

“ADAYLARIMIZIN HAKLARI KAYBOLMAYACAK”

Pandemi öncesinde yapılan duyuruya göre hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de ise tamamlanacaktı. Dönüşler ise 6 Ağustos 2020’de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecekti. Yapılan açıklama sonrası Kocaeli’de bu yıl hac ibadetini gerçekleştirilmesi kesinleşen ancak iptal edilen 1771 hacı adayı ile ilgili İl Müftüsü Sinan Cihan gazetemize açıklamalarda bulundu. Cihan açıklamasında, “Böyle kritik bir dönemde Suud idaresi böyle bir karar alıyor. Bunun da sağlıkla ilgili bir temeli var. Suud idaresinin aldığı bu karara uymak gibi bir durumumuz var. Bu şartlarda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ücretleri iade etme gibi bir uygulama içerisinde olacağız. Ancak hacı adaylarımızın hakları kaybolmayacak” dedi.

“55 BİN KİŞİ SIRA BEKLİYOR”

Kocaeli verilerini paylaşan Cihan, “Kesin kayıt yaptıran hacı adaylarımız müftülük, Diyanet aracılığıyla 1002, acente aracılığıyla 769. Toplamda 1771 hacımızı biz Diyanet ve şirketler olarak uğurlayacaktık” şeklinde konuştu. Sıra bekleyenlerin sayısını da paylaşan Cihan, “Bizde il olarak bu sene ilk defa kayıt yaptıran 5 bin 105 kişi, yaklaşık 11 yıl önce başlayan bugüne kadar birikmiş kayıt yaptıran sayısı ise 55 bin 346 kişi. Bu insanlarımız hacca gitmek için sıra bekliyor” ifadelerinde bulundu. Ayrıca edinilen bilgilere göre son 5 yılda ilimizde yaklaşık 8 bin kişi hacca gitti.

“KURAYA TABİ TUTULMAKSIZIN GİDECEK”

Ücretlerin geri iade edilip edilmemesiyle ilgili de konuşan Cihan, “Ücretini ödeyen hacı adaylarımıza ücretler iade edilecek. Ancak hakları kaybolmayacak. Seneye ‘ben gitmek istiyorum’ dediği takdirde kuraya tabi tutulmaksızın gönderilecek” dedi.