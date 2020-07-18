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18 Tem 2020 - 21:00- Gündem G: 18 Tem 2020 - 21:01

Yeni nesil dolandırıcılık dudak uçuklatıyor

Sosyal medyanın hayatımıza girişiyle yeni dolandırıcılık yöntemleri gelişirken, artık yüz yüze gelmediğiniz biri tarafından bile dolandırılabiliyorsunuz. Dolandırılmanız için, sizi kızdıran sosyal medya paylaşımlarının altına yorum yapmanız yeterli

Bülent Ekinci
Bülent Ekinci Tüm Haberleri
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Sosyal medyada dolandırıcılık artık yasal zeminlere dayandırılıyor. Sosyal medya üzerinden geliştirilen taktikler binlerce kişinin canını yakıyor. Sosyal medya fenomeni ya da paylaşımcısı toplumun sinir uçlarına dokunacak konularda bir paylaşım yapıyor. Bu paylaşımlarda kimi zaman insanların dini duyguları, kimi zaman vatan sevgisi, kimi zaman Atatürk sevgisi, kimi zaman çocuk istismarı konuları hedefleniyor.

BİNLERCE KİŞİ HAKARET VE KÜFÜR EDİYOR

Sosyal medya paylaşımcısı yaptığı aykırı paylaşım sayesinde insanların antipatisini topluyor. Aykırı paylaşım medyada da haber olunca, paylaşımcı amacına ulaşıyor. Daha fazla kitleye mesajını iletiyor. İnsanların kendisine hakaret ve küfür etmesini sağlıyor. Böylece planının ilk aşamasını başarmış oluyor. Yeterince hakaret ve küfür aldıktan sonra, avukatı kanalıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Kendisine hakaret eden kişilerin listesini ve ekran görüntülerinin delil olarak sunuyor.

ARABULUCU DEVREYE GİRİYOR

İsnat edilen suçla ilgili dava açılmadan arabulucu sistemi devreye giriyor. Paylaşım sahibi olan davacının avukatı, tek tek hakaret edenleri arayarak, “Hakkınızda hakaret ve tehdit suçundan dava açıldı. Ben arabulucuyum. Müvekkilim belli bir tazminat şartıyla davadan vazgeçecektir” diyor. Haliyle mahkeme kapılarını aşındırmak istemeyen vatandaşların büyük bir bölümü, arabulucunun teklifini kabul ediyor. Yani kendisine hakim olamayan sosyal medya kullanıcısı, yaptığı hakaret yüzünden paylaşımcıya bir de para ödemek zorunda kalıyor.

MİLYONLARCA LİRA KAZANABİLİYORLAR

Kentimizin deneyimli ceza avukatlarından Nazmi Küçükosmanoğlu, “Sosyal medyada paylaşımcısı vatandaşın ya da toplumun sinir uçlarına dokunacak açıklama yapıyor. Dini hassasiyet, Atatürk hassasiyeti ya da çocuklar üzerine. Bu binlerce kişiye ulaşınca doğal olarak tepki oluşuyor. Sosyal medya kullanıcıları da tepkilerini dile getiriyorlar, küfür, hakaret ve aşırı tepkiler veriyor. Bu tepkiler çoğalınca, paylaşımcı “bize hakaret etti” diye savcılıklara suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu da uzlaşma kapsamında bir suç olduğu için araya arabulucu avukatlar giriyor.

“SİZİ TAHRİK ETMESİNE İZİN VERMEYİN”

Paylaşımın altına yorum yaparak hakaret eden kişilerden, bin, 2 bin, 3 bin, hatta 10 bin lira uzlaşma bedeli talep ediliyor. 20-30 bin kişiden küfür ve hakaret yiyen kişinin bu yolla ne kadar para kazanacağını siz tahmin edin. Bu yolla kısa sürede servet yapan kişiler olduğunu duyuyor ve okuyoruz. Düzgün kullanamazsak ve her yazılana aşırı tepki gösterirsek karışılacağımız durum maalesef ki bu. Sizi tahrik etmelerine izin vermeyin. Tahrik olursanız bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz.  Bu sorunun ucunda cezai sorumluluk da var. Hakaret ve tehditten dava hakkınızda dava açılabilir.  Bu durumlara düşmemek için, yaptığınız yorumlara ve paylaşımlara dikkat edin. Ben bu ve benzeri nedenlerden dolayı artık sosyal medya kullanmıyorum” dedi.

18 Tem 2020 - 21:00 - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

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