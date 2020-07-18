Jandarma duyurdu: Diyarbakır’da şehidimiz var

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu bilgiyi verdi:
* Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşmız Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ahmet - ALLAH RAHMET ETSİN AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM TÜM GÖREVLİLERİMİZE YÜCE RABBİM YARDIM ETSIN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.