Derince Kurban Pazarı’nda tüm önlemler alındı

Yaklaşan Kurban Bayram öncesi hareketliliğin arttığı Derince’deki kurban pazarı alanında bir yandan kurbanlıkların satışı sürerken diğer taraftan koronavirüs önlemleri kapsamında denetimler sıkı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu sene Çınarlı Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Kadırga Mesire Alanı’nda kurulan Kurban Pazarı’nda koronavirüs önlemleri kapsamında Derince Belediyesi ekipleri tarafından alanda rutin dezenfekte çalışmaları devam ederken, alanın belirli noktalarına dezenfektan stantları da kuruldu.

BAŞKAN AYGÜN'DEN ZİYARET

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de kurban satış pazar alanını ziyaret ederek besiciler ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla hasbihal etti. Alanda tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Başkan Aygün, vatandaşların kurallara uyarak gönül rahatlığıyla kurban alışverişlerini yapabileceklerini belirtti. Altyapı düzenlemesi Derince Belediyesi ekipleri tarafından yapılan Kurban Pazarı’nda yer alan kurbanlıklar Derince Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.