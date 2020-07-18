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18 Tem 2020 - 16:58- Gündem G: 18 Tem 2020 - 17:01

Aygün: Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz

Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerle Cımbızlar Camii Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri konuk ederek, ödüllendiren Başkan Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz” dedi
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Derince’ye kazandırdığı Gençlik Merkezleri ve diğer projelerle önceliğinin daima çocuklar ve gençler olduğunu belirten Başkan Aygün, başarıyı da ödülsüz bırakmıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu bağlamda iki ayrı öğrenci grubunu belediyede misafir ederek başarılarından dolayı kutladı. Yurt çapında gerçekleşen Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması'nda mücadele eden Derinceli 250 isim arasında ilk üçe girenleri konuk eden Başkan Aygün, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Yarışmalar sonunda Derince ilçe birincisi olan Efkan Batın Artun (Alparslan O.O.), ikinci Meryem Hendekçi (Mevlana İ.H.O.O.) ve üçüncü Bengisu Ceylanlı'ya (Mevlana O.O.) ödüllerini veren Başkan Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuzdur. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

HAFIZLIK DİNİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR MERTEBE

Başkan Aygün’ün ikinci konukları ise Cımbızlar Camii Kuran Kursu Yöneticisi Selahattin Uçar, Kuran Kursu öğreticileri Halit Soy, Ali Kemal Yaşa, Mehmet Eke, Zakir Terzi ve Nizamettin Okutan ile birlikte hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler Hamza Kan, Münir Aldabis, Kadircan Kahrıman, Hamza T. Kılıç, H. İbrahim Öztürk, Ahmet E.Şahin, Gürkan Özkan, Volkan Gül, Yunus E. İlhan, Yakup Cömert, Bekir Şahintürk, Muhammed Kabalan, Abdülfettah Zalu, Furkan D. Yaşar, İsmail Sevindi, Abdul Kadir Yaşa, Yavuz Selim Keskin ve Ebu Bekir Çaçan oldu. 80 öğrencinin hafızlık eğitimine devam ettiği Kuran Kursu’ndaki faaliyetlerle ilgili bilgi alan Başkan Aygün, öğrencilere ödüllerini vererek “Hafızlık dinimizde çok önemli bir mertebe. Bu vesileyle kıymetli öğrencilerimizi, onları yetiştiren hocalarımızı ve ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

18 Tem 2020 - 16:58 - Gündem

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