Alınan bilgiye göre Körfez Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi Gonca Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 2. katındaki dairede balkon korkuluğu montajı yapmak üzere gelen Yusuf Fersatefendioğlu (35) elindeki alüminyum profilin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören Ali isimli diğer çalışan da Yusuf Fersatefendioğlu’nu kurtarmak isterken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yusuf Fersatefendioğlu tedavi altına alınırken ağır yaralanan Ali isimli arkadaşı ise ambulansla İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fersatefendioğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken arkadaşı Ali’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.