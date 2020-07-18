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18 Tem 2020 - 17:31- Asayiş G: 18 Tem 2020 - 17:58

Komşusunun cesedini mumyalayıp, 3 yıl sakladı

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki evinde 2 ay önce cesedi bulunan 72 yaşındaki Elly Leeflang'ın, aslında 3 yıl önce öldüğü belirlendi. Hollandalı kadının gönüllü olarak bakımını üstlenen komşusunun, emekli maaşını alabilmek için bunu yıllarca mahalle sakinlerinden gizlediği ortaya çıktı.
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BBC'nin haberine göre, Kokmaması için komşusu tarafından mumyalandığı belirlenen Elly Leeflang'ın cesedi, 23 Nisan'da Rotterdam'ın Lage Land semtindeki evinde tesadüfen bulundu. Polis ve mahalle sakinleri, cesetle birlikte, yıllarca süren bir emekli maaşı dolandırıcılığı ile de karşılaştı.

Rotterdam'da yayın yapan Raymond TV'nin haberine göre, 72 yaşındaki Elly Leeflang ile Jan Ton, aynı apartmanda komşu ve yakın arkadaşlardı. KOAH hastası olan ve 2016 yılında sağlığı bozulan Elly'nin bakımını, komşusu Jan gönüllü olarak üstlendi. Elly'nin köpeğini gezdirdi, ev işlerine yardım etti.

Elly'nin, 2016 yılı sonlarında aniden ortadan kaybolması üzerine, komşuları merak etti. Jan Ton, Hollandalı kadını akciğer rahatsızlığı nedeniyle aniden bir kliniğe yatırmak zorunda olduğunu söyledi. Her hafta komşularına, hastanede olduğunu öne sürdüğü Elly'nin sağlık durumuna ilişkin haber ve selam getirmeye devam etti.

HEP BİR BAHANE UYDURDU

Bu süre içinde Elly'nin evini düzenli olarak havalandıran ve köpeğine bakmaya devam eden Jan Ton, sürekli olarak çeşitli bahaneler uydurarak, komşularının durumdan şüphelenmesini önledi. Komşularının her sorusuna hep mantıklı bir yanıt bulan Hollandalı adam, bir gün, Elly'nin başka bir kentteki, daha donanımlı hastaneye sevk edildiğini söyledi. Her fırsatta Elly'yi ziyaret ettiğini, onunla sürekli haberleştiğini anlattı. Mahalledeki herkes bu anlatılanlara inanmıştı. 2019'un sonlarına doğru 62 yaşındaki Jan Ton'un da sağlığı bozuldu. Akciğer kanseri ve beyin tümörü olan Hollandalı adamın durumunun kötüleşmesi üzerine, komşusu Kemal Yıldız, ambulansı çağırdı.

Hastaneye kaldırılan Jan'ın, sağlık sigortası ve düzenli bir geliri olmadığı ortaya çıktı. Hollanda'da yaşayan ya da çalışan herkesin sağlık sigortasına sahip olması zorunluyken, Jan'ın bundan nasıl muaf kaldığı anlaşılamadı. Hastane, yasa gereği sigortasız birini geri çeviremediği için, Jan'ın masrafları acil durum fonu tarafından ödendi ve tedavisine başlandı. Komşuları, bir başka kentteki hastanede olduğunu sandıkları Elly'nin, bu durumdan haberdar olup olmadığını merak etti. Jan Ton, komşusu Kemal Yıldız'a, "Elly'ye, artık kendisiyle ilgilenemeyeceğimi yazdım. Haftaya ziyaretime gelecek" dedi. Ancak bu ziyaret hiç gerçekleşmedi. Jan Ton, 25 Ocak'ta öldü.

ÖLDÜ GEREKÇESİYLE DOSYA SAVCILIK VE POLİS TARAFINDAN KAPATILDI

Cenazesi, komşuları tarafından kaldırıldı. Evinin anahtarı da, oturduğu binanın sahibi olan konut kooperatifine teslim edildi. Emekli maaşını almaya devam etti Ancak düzenli olarak kirasını ödemesine rağmen, belediyede yerleşik bir adresi görünmeyen Jan'ın evi boşaltılamadı. Komşuları, Jan'ın ölümünden sonra Elly'yi daha fazla merak ederek, polise başvurdu. Mart ortalarında gerçek adı Elizabeth Boon olan Hollandalı kadın için resmi bir kayıp ilanı yayınladı. Ancak herhangi bir haber çıkmayınca, sosyal konutların bağlı olduğu kooperatifin çalışanları 23 Nisan'da Elly'nin evine girdi.

Görevliler, Hollandalı kadının çürümeye yüz tutmuş cesedini, yatağının üzerinde, mumyalanmış ve çok sayıda örtüyle kapatılmış olarak buldular. Polis, Elly'nin ölümünde herhangi bir şiddet ya da dış baskı izine rastlamadı. Komşusu Jan Ton'un, ölene kadar Hollandalı kadının emekli maaşını almaya devam ettiği, bu nedenle de cesedi sakladığı belirtildi. Jan'ın da ölmüş olduğu gerekçesiyle, Elly Leeflang'ın dosyası savcılık ve polis tarafından kapatıldı.

18 Tem 2020 - 17:31 - Asayiş

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