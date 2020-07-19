CHP’li gençlerden örnek hareket

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Gençlik Kolları örnek çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. CHP’li gençler pandemi sürecinde kullanımı zorunlu hale gelen maske dağıtımı için önce Derince 60 Evler sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi ardından Körfez İlimtepe Mesire Alanı’nda çevreye atılan çöpleri temizleyerek herkesin takdirini kazandı.

VATANDAŞLAR TEBRİK YAĞMURUNA TUTTU

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri, CHP Derince İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ali Demir ve yönetimi, CHP Körfez İlçe Başkanı Baran Irmak ve yönetiminin gün boyu Derince ve Körfez’de sürdürdüğü farkındalık yaratan çalışmalarını gören çevredeki vatandaşlar CHP’li gençleri tebrik yağmuruna tuttu.