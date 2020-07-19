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19 Tem 2020 - 09:06- Ekonomi G: 19 Tem 2020 - 09:14

Aile Bakanlığı açıkladı: Milyonlarca hane yardıma muhtaç

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı rapora göre, 2019 yılında 3 milyon 282 bin 975 hane sosyal yardımlardan yararlanırken, 7 milyon 524 bin kişinin Genel Sağlık Sigortası primi borcu bulunuyor.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 2019 faaliyet raporu, Türkiye’deki yoksullaşmayı ve giderek derinleşen ekonomik bunalımı bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, ekonomik krizin altında ezilen 3 milyon 282 bin 975 hane sosyal yardımlardan yararlandı.

MİLYONLARCA HANE YARDIM ALDI

Resmi verilere göre, 2019 yılında bütçeden 55 milyar TL’lik sosyal yardım harcaması gerçekleştirildi. Sosyal yardımların GSYHİ içindeki payının yüzde 1,24 olduğu bildirildi. 2019 yılında 3 milyon 282 bin 975 haneye sosyal yardım yapılırken 2 milyon 501 hanenin, düzenli yardımlardan faydalandığı belirtildi. Nakdi yardımların, tüm yardımların içindeki yüzdesinin de yüzde 93 olduğu kaydedildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımların türlerine göre dağılımını da paylaştı. Buna göre, 2019 yılı içinde toplam 688 bin 507 hane gıda yardımı almak durumunda kaldı. Gıda yardımları için kullanılan kaynak 343 milyon TL oldu.

Türkiye’de 22 bin 413 haneye ev yapımı ve onarımı yardımı da dâhil olmak üzere, toplam 80 milyon TL’lik yardım yapıldı.

‘GELİRSİZLİK’ TESTİ

2019 yılında yurttaşlarca yaptırılan gelir testlerinden de çarpıcı sonuçlar çıktı. SGK’ye iletilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) Gelir Tespiti Sonuçlarına göre, 3 milyon 411 bin 881 kişinin aylık geliri 852 TL’nin altında çıktı. Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olan aile sayısının da 869 bin 404 olduğu ifade edildi.

7 MİLYON İNSAN GSS BORÇLUSU

İşsiz ve çalışmayan yurttaşların kâbusu olan GSS prim borcunu ödeyemeyen kişi sayısındaki artış da Bakanlığın verileriyle ortaya konuldu. 2018 yılında 6 milyon 945 bin yurttaşın GSS primi devlet tarafından ödenirken, bu sayı 2019 yılında 7 milyon 524 bine yükseldi.

19 Tem 2020 - 09:06 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Abdullah Baytor - Vallahi kira yardimi vs hiç bir şey alamıyorum yardim var deniliyor ama e devletten yaptım hiç bir şey yok virüs perişan etti işimizi gücümüzü rabbim tüm islam aleminin yar ve yardimcisi olsun inşallah.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 11:49
01

Tekin 41 - EYVAH EYVAH.TÜİK DUYMASIN.DAMAT FERIT DUYMASIN.!!!!!!!!ZOMBILER UZULECEK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 09:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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