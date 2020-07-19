Aile Bakanlığı açıkladı: Milyonlarca hane yardıma muhtaç

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 2019 faaliyet raporu, Türkiye’deki yoksullaşmayı ve giderek derinleşen ekonomik bunalımı bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, ekonomik krizin altında ezilen 3 milyon 282 bin 975 hane sosyal yardımlardan yararlandı.

MİLYONLARCA HANE YARDIM ALDI

Resmi verilere göre, 2019 yılında bütçeden 55 milyar TL’lik sosyal yardım harcaması gerçekleştirildi. Sosyal yardımların GSYHİ içindeki payının yüzde 1,24 olduğu bildirildi. 2019 yılında 3 milyon 282 bin 975 haneye sosyal yardım yapılırken 2 milyon 501 hanenin, düzenli yardımlardan faydalandığı belirtildi. Nakdi yardımların, tüm yardımların içindeki yüzdesinin de yüzde 93 olduğu kaydedildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımların türlerine göre dağılımını da paylaştı. Buna göre, 2019 yılı içinde toplam 688 bin 507 hane gıda yardımı almak durumunda kaldı. Gıda yardımları için kullanılan kaynak 343 milyon TL oldu.

Türkiye’de 22 bin 413 haneye ev yapımı ve onarımı yardımı da dâhil olmak üzere, toplam 80 milyon TL’lik yardım yapıldı.

‘GELİRSİZLİK’ TESTİ

2019 yılında yurttaşlarca yaptırılan gelir testlerinden de çarpıcı sonuçlar çıktı. SGK’ye iletilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) Gelir Tespiti Sonuçlarına göre, 3 milyon 411 bin 881 kişinin aylık geliri 852 TL’nin altında çıktı. Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olan aile sayısının da 869 bin 404 olduğu ifade edildi.

7 MİLYON İNSAN GSS BORÇLUSU

İşsiz ve çalışmayan yurttaşların kâbusu olan GSS prim borcunu ödeyemeyen kişi sayısındaki artış da Bakanlığın verileriyle ortaya konuldu. 2018 yılında 6 milyon 945 bin yurttaşın GSS primi devlet tarafından ödenirken, bu sayı 2019 yılında 7 milyon 524 bine yükseldi.