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19 Tem 2020 - 09:26- Gündem G: 19 Tem 2020 - 09:31

Doğayı kirletenlere sert yaptırım

Doğal hayatın her geçen gün tahrip edildiği günümüzde Büyükşehir, büyük tehdit oluşturan elektronik atıkların toplanmasına öncülük ederek doğanın korunmasına katkı sunuyor.
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Yaban hayatı şehre indi. Çin’de hava temizlendi. Uludağ İstanbul’dan göründü. Boğazda yunus bolluğu... İnsanoğlunun evine hapsolduğu COVID19 salgını sürecinde gördüğümüz bu haber başlıkları doğanın adeta kendine ait olanı tekrar geri alması olarak yorumlandı. Halen etkisini sürdüren pandemi, insanoğlunun doğaya, çevreye müdahalesinin en aza indiği dönemlerde tabiatın kendini nasıl baştan oluşturduğunu da gözler önüne sermiş oldu.

DOĞAYI KİRLETENLERE SERT YAPTIRIM

İnsanoğlunun artan nüfusu, sanayileşme gibi nedenler çevreye verilen zararın şiddetini kat be kat artırıyor. Doğaya verilen tahribat her geçen gün artarken çevreye verilen zararın azaltılması için de çeşitli tedbirler alınıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de çevreye verilen zararın en alt seviyede olması için gerekli tedbirleri alıyor. Doğayı kirletenlere sert yaptırımlar uygulayan Büyükşehir, aynı zamanda eğitimler verirken atıkların toplanmasına öncülük ederek doğanın kirletilmesinin önüne geçiyor.

DOĞAYA SAYGI, EKONOMİYE DESTEK

Hayatımızın bir parçası haline gelen ancak doğaya tehlikeli boyutlarda zarar veren elektronik atıklar (E Atık) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bertaraf ediliyor. 12 ilçede bulunan atık toplama merkezlerinde toplanan elektronik atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin lisanslı geri kazanım tesislerinde bertaraf ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ile protokolü bulunan EXITCOM’da ortadan kaldırılan atıklar hem geri dönüşüm sağlanarak doğayı koruyor hem de kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM KAZANDIRIYOR

Elektronik atık kapsamına aklınıza gelebilecek her türlü alet ve cihaz giriyor. Buzdolabı, ütü, televizyon, bilgisayar, modem ya da tost makinesi… Geri dönüştürülebilen maddelere sahip elektronik atıklar aynı zamanda diğer atıklara göre daha değerli bulunuyor. Demontaj bölümünde parçalara ayrılan elektronik cihazlar geri dönüşüm sağlanacak şekilde ayrılırken işe yaramayan parçalar için yakma işlemi uygulanıyor.

FOSFOR VE CIVA DOĞAL HAYATI TEHDİT EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin en çok dikkat çektiği konuların başında ise aydınlanmada kullanılan floresan ve ampul gelirken içerdiği tehlikeli gazlara dikkat çekiliyor. Örnek vermek gerekirse bir floresandaki kanserojen fosforun havada 320 kilometre dağılma özelliği bulunuyor. Yine floresan ve ampullerde bulunan cıva ise 30.000 litre suyu kirletme kapasitesine sahip.

BÜYÜKŞEHİR 153’TEN BİLGİ ALINABİLİR

Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen sokak aydınlatmalarındaki floresan ve ampuller düzenli bir şekilde toplanarak atık toplama merkezine getiriliyor. Büyükşehir, aynı zamanda vatandaşlardan da atık floresan ve ampullerini Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda ya da 12 ilçede bulunan atık toplama merkezlerine getirilmesini istiyor. Başta Büyükşehir personeli olmak üzere tüm vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Büyükşehir yetkilileri, elektronik atıkların toplama merkezlerine getirilebileceğini ya da Büyükşehir 153 aracılığıyla bilgi alınabileceğini vurguluyor. Bu merkezlerden toplanan floresanlar daha sonra içerisindeki tehlikeli gazların bertaraf edilebilmesi için EXITCOM’a gönderiliyor.

ÇEVRE EĞİTİMLERİ BİLİNCİ ARTIRIYOR

Diğer yandan Büyükşehir, Kocaeli genelindeki her okulda atık toplama bilincinin yerleşmesi için çalışmalar yapıyor. Ana, ilk ve ortaokullar ile liselerin tamamında atık kutuları yerleştiren Büyükşehir, aynı zamanda düzenli eğitimler vererek çevre bilincinin gelişmesini amaçlıyor. Pandemi sürecinin sona ermesi ve önümüzdeki eğitim öğretim yılının öngörüldüğü şekilde yapılmasıyla Büyükşehir Belediyesi okullardaki çevre eğitimlerini sürdürecek.

19 Tem 2020 - 09:26 - Gündem

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