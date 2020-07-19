AKP'de kongre takvimi belli oldu

Korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından AKP kongrelerini iptal etmişti. Normalleşme sürecine girilmesinin ardından 5 Eylül’de kongrelerine başlayacağı bildirilen AKP’nin kongre takvimi belli oldu. AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından gönderilen taslak, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından onaylandı. Böylece, güz döneminde AKP kongrelerinin yapılmasına da yeşil ışık yakıldı. Kartepe ve Karamürsel kongreleri pandemi öncesi tamamlanmış, diğer kongreler için farklı tarihler belirlenmesine rağmen salgın nedeniyle planlanan kongrelerin tamamı iptal edilmişti.

İLK KONGRE DERİNCE’DE

AKP’de kalan kongrelerin açılışı 5 Eylül’de Derince’de yapılacak, 11 Ekim’de kongresiyle sona erecek. Ertelenen 10 ilçenin kongresi 5 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe kongrelerinde pandemiyle ilgili Genel Merkezin vereceği talimatlarla ile ilgili tedbirleri almak için de hazırlık yapacaklarını söyledi.

AKP’NİN KONGRE TAKVİMİ ŞÖYLE

- 5 Eylül Cumartesi: Derince

- 12 Eylül Cumartesi: Gölcük

- 13 Eylül Pazar: Çayırova

- 16 Eylül Çarşamba: Kandıra

- 27 Eylül Pazar: Dilovası

-3 Ekim Cumartesi: İzmit

-4 Ekim Pazar: Körfez

-11 Ekim Pazar: Gebze