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19 Tem 2020 - 09:40- Gündem G: 19 Tem 2020 - 09:49

Kivi bahçesi kurdu, kazancını katladı

Büyükşehir’in verdiği destekle Gölcük’te kivi bahçesi kuran çiftçi Coşkun Ünal, dönümünden 4-5 ton ürün alarak kazancını katladı
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Tarımsal kalkınmanın en önemli ayaklarından birisi hiç şüphesiz getirisi yüksek tarım ürünlerinin tercih edilmesi. Tarım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte birçok alanda rahatlığa kavuşan üretici diğer yandan yüksek getirili ürünleri tercih ederek kazancını katlamayı hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de tarımda yaşanan bu değişimlere ayak uydurabilmesi için çiftçiye destek sağlıyor.

TALEP DOĞRULTUSUNDA DESTEK

Çiftçileri modern meyve bahçesi üretimine yönlendiren Büyükşehir’in gelir düzeyini arttırmak amacıyla yaptığı projeler büyük ilgi görmeye devam ediyor. Getirisi yüksek tarımsal ürünlerinin başında gelen ve üretimi yaygınlaşan kivi, tercih edilen meyvelerin başında geliyor. Çiftçilerden gelen talep doğrultusunda desteklerini şekillendiren Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bu talepler doğrultusunda yüksek verimi sağlamayı hedefliyor. Tarımsal faaliyette bulunan ve Ziraat Odası üyeliği olan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli projelerini sürdüren Büyükşehir, kivi bahçesi oluşturulmasına katkı sunuyor.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ BAHÇELERİ KONTROL EDİYOR

Hibe projesi kapsamında modern meyve bahçesi tesisleri oluşturmak amacı ile doku kültürü kivi fidanı ve kivi bahçesi kurulumu için malzemeler veren Büyükşehir, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri ile bahçeleri kontrol ediyor.

HAYWARD VE MATUA KİVİ FİDANI

Yüzde 50 hibe destekli Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Projesi kapsamında çiftçilere Hayward ve Matua cinsi kivi fidanları veriliyor. Hayward kivi doku kültürü ile çoğaltılmış, meyveleri iri, meyve kabuğu yeşilimsi kahverengi sık ince tüylerle kaplı ve uzun süre depolama özelliği ile biliniyor. Dünyada en çok rağbet gören kivi çeşidi olan Hayvard Kivi fidanı, erkeği ve dişisi ayrı fidanlarda olan bir bitki olduğu için bahçe hazırlanırken dişi fidanların yanında yeteri kadar erkek (tozlayıcı) fidan dikilmesi gerekiyor. Hayward kivi fidanlarının yetişmesi için çiftçilere Matua çeşidi kivi fidanları ise tozlayıcı bitki olarak çiftçilere verildi.

BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ İLE 10 DÖNÜMLÜK BAHÇE KURDU

Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi’nde kivi bahçesi kurumu sağlanan Coşkun Ünal, Büyükşehir’in desteğiyle 10 dönümlük alanda kivi bahçesi kurduğunu belirtti. Bir dönüm araziye 80 tane kivi fidanı dikilebildiğini ifade eden Ünal, dikimden 3 yıl sonra verim vermeye başladığını belirterek yetişmiş bir ağacın ortalama 70 kilo meyve verdiğini söyledi. 10 dönümden 40-50 ton civarında ürün aldığını belirten Ünal, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tarım danışmanlığı ve desteklerin son derece memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

19 Tem 2020 - 09:40 - Gündem

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