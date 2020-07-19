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19 Tem 2020 - 09:52- Asayiş G: 20 Tem 2020 - 10:06

Röntgen teknikerinin cezası belli oldu

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Esenler'de özel bir hastanede 6 yaşındaki kızı taciz eden röntgen teknikerinin davasında karar çıktı.
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Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Esenler’de V.Y., 31 Temmuz 2018’de 6 yaşında olan kızı H.Y.’yi boğazındaki iltihaptan dolayı özel bir hastaneye götürdü. Doktor küçük kızın boğazının röntgeninin çekilmesini isteyince babası H.Y.’yi radyoloji bölümüne götürdü. Burada röntgen teknikeri A.C.Ö. iddiaya göre kapıyı kilitleyerek küçük kızdan gözlerini kapatmasını istedi ve taciz etti. H.Y., ‘Baba’ diyerek çığlık attı. Çığlığı duyan baba, kapıya vurmaya başladı. Kapı açılınca odadan çıkan H.Y. gözyaşlarına boğularak babasına sarıldı. H.Y. babasına içeride yaşadıklarını anlatınca V.Y. teknikere saldırdı. A.C.Ö. gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.

‘YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİR’ DEDİ

İfadesinde yanlış anlaşıldığını söyleyen A.C.Ö. “Sürekli dudaklarını içe doğru büküyordu. Bu da film çekimini engelliyordu. Elimle dudaklarına dokunup düzeltmeye çalıştığım sırada çığlık attı. Gözü kapalı olduğu için yanlış anlamış olabilir” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen A.C.Ö. bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

MAHKEME CEZADA İNDİRİM YAPTI

Dün görülen duruşmaya sanık A.C.Ö. de katıldı. Mahkeme, sanık A.C.Ö.’ye çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verdi. Ceza eylemin sağlık hizmeti veren sanık tarafından gerçekleştirildiği için 27 yıl hapse yükseltildi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine indirim sebebi kabul edilerek 22 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. A.C.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Tem 2020 - 09:52 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Mülayim Çoksert - Hasta yakını birinin çekim anında odada bulunması şart.....Yanında kimsesi olmayanlar için kamera kayıt sistemi de olmalı.

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 11:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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