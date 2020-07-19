AVM'lerde yeni dönem!

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’lere giren ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini, pandemi öncesine göre ziyaretçi sayısında yüzde 50, cirolarda yüzde 70 oranını yakaladıklarını söyledi. Altaş, “Çünkü AVM’ye ihtiyacı olan ürünü almak için geliyor. Uzun kalmıyor. Pandemi nedeniyle mağazalarda ciddi mal eksikliği var. Kış malzemelerini sunuyor, yazı sunamıyor” dedi.
“ALIŞVERİŞ YAPMAKTAN ÇEKİNİYORLAR”
Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, çok sayıda tüketicinin COVID-19 bulaşma korkusuyla AVM’lerde ürün denemediğini, internet üzerinden de dokunamadığı için alışveriş yapmak istemediğini belirten Altaş, bu soruna çözüm bulmak üzere Amerikalı bir firmayla görüşme yaptıklarını anlattı.
“ÜRÜNLERİN KODUNU SİSTEME GİRECEKLER”
Firmanın cep telefonu ve tablete indirilebilen arttırılmış gerçeklik uygulamasına ilişkin sunum yaptığını ifade eden Altaş, “Tüketici 1 dolara bu uygulamayı indirebilecek. Perakendeciler de mağaza sayılarına, ürün çeşitliliğine, niteliğine göre 3-5 bin dolara satın alıp, ürünlerin kodunu sisteme girecekler.
“ÜRÜNÜN NASIL DURDUĞUNA BAKABİLECEKLER”
Böylece kolye, küpe gibi takılar; makyaj malzemeleri ya da giysi denemek isteyenler ürünün kendi üzerlerinde nasıl durduğunu cep telefonlarında ya da tabletlerinde görerek karar verecekler” dedi. Firmanın sunumu iki üç hafta önce yaptığını, programdaki bazı eksikliklerin tamamlanmasını istediklerini belirten Altaş, “Onlar da bunu geliştirmek için biraz zaman istediler. Amerika’da gözlük, takı, makyaj için bazı programlar kullanılıyor ama hiçbiri bu düzeyde değil. Biz firmayla son noktaya geldikten sonra perakendecilerimize bilgi vereceğiz. İsteyen onlarla iletişime geçecek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.