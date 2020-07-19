İzmit sahil şeridinde denetim gerçekleştiren İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıcak havada sahile akın ederek çimlerde oturan vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Saat 22.00 ile 00.00 arasında yapılan denetimlerde 2 bin 161 kişinin kimliği sorgulandı. Ayrıca vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında uyarılar yapıldı. Aynı bölgeyi kullanan araçlara da trafik denetimi yapıldı. Denetim kapsamında 323 araç denetlenirken, her aracın sürücüsüne alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde içki içtikten sonra direksiyon başına geçtiği tespit edilen 8 araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken, toplam 24 bin 150 TL para cezası kesildi.
İzmit'te 8 alkollü sürücüye 24 bin 150 TL ceza
İzmit'te trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde alkollü araç kullanan 8 sürücünün ehliyetlerine el konulurken, toplam 24 bin 150 TL para cezası uygulandı.
19 Tem 2020 - 10:43 - Gündem Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.