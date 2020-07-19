Doğa LGS başarısını ödüllendiriyor

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nde eğitim alma fırsatı elde eden öğrenciler, Anadolu ve Fen-Tek Liselerinde, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde İTÜ’nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanacak.

247 yıllık akademik birikimi ve köklü geçmişi ile “asırlardır çağdaş ve öncü” olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile uzun soluklu bir yolculuğa çıkan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ödüllendiriyor. Doğalı olmaya hazırlanan öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde İTÜ’nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanacak.

21. YÜZYIL BECERİLERİ KAZANIYORLAR

Proje modelli lise eğitimiyle öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; öğrencilerini araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donatıyor.

EĞİTİM PROGRAMLARIYLA FARK YARATIYOR

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, ifade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA (Teenager MBA) eğitim programıyla, 10 farklı işletme yüksek lisans dersini lise düzeyine uyarlıyor. İfade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA eğitim modeli; İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nde 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor.

Bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası iş birliği becerilerini geliştirerek yeteneklerini hayata geçirme şansı elde eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, bilim, teknoloji ve sanatta dünyadaki gelişmeleri takip edip bilimin getirdiği ilkesel duruşa ve felsefeye uyum sağlayarak dünyanın her alanda aldığı mesafeyi okuyabiliyor.

TERCİH DÖNEMİ ÖNEMLİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, LGS tercih sürecinde de öğrencilerinegüçlü akademik içeriğini doğru anlatmak ve öğrencilerinihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için hazırlıklarını titizlikle tamamladı. İyi bir lise, öğrencilerini hem akademik anlamda hem de sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerle çok yönlü olarak geleceğe hazırlıyor.

BAŞARI HİKAYELERİ YAZMAYA DEVAM EDECEKLER

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri; girişimcilik, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel düşünce becerilerigelişmiş bireyler olarak, Türkiye’de ve uluslararası platformlarda eğitimde başarı hikayeleri yazıyor. Akademik birikimi ile güçlü bir ekol olan İTÜ tecrübesini eğitimdeki derin birikimiyle birleştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da aydınlık kuşakların gelecekteki temsilcilerini yetiştirmeye devam edecek.

Liseye Geçiş Sınavı 2020’de başarı gösteren öğrenciler ve velileri, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji çağrı merkezi hattıyla veya doğrudan kampüslerle irtibata geçerek yeni dönem eğitim bursu oranları hakkında bilgi alabilecek.