Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Tem 2020 - 11:02- Eğitim G: 19 Tem 2020 - 11:04

Doğa LGS başarısını ödüllendiriyor

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, LGS’de başarılı olan öğrencileri yüzde yüze varan burs desteğiyle ödüllendirmeye hazırlanıyor. Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde “Doğalı” olmak isteyen başarılı öğrencilere yüzdelik dilimlerine göre eğitim ve kitap bursu verilecek.
mask

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nde eğitim alma fırsatı elde eden öğrenciler, Anadolu ve Fen-Tek Liselerinde, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde İTÜ’nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanacak.

247 yıllık akademik birikimi ve köklü geçmişi ile “asırlardır çağdaş ve öncü” olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile uzun soluklu bir yolculuğa çıkan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ödüllendiriyor. Doğalı olmaya hazırlanan öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde İTÜ’nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanacak.

21. YÜZYIL BECERİLERİ KAZANIYORLAR

Proje modelli lise eğitimiyle öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; öğrencilerini araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donatıyor.

EĞİTİM PROGRAMLARIYLA FARK YARATIYOR

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, ifade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA (Teenager MBA) eğitim programıyla, 10 farklı işletme yüksek lisans dersini lise düzeyine uyarlıyor. İfade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA eğitim modeli; İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nde 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor.

Bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası iş birliği becerilerini geliştirerek yeteneklerini hayata geçirme şansı elde eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, bilim, teknoloji ve sanatta dünyadaki gelişmeleri takip edip bilimin getirdiği ilkesel duruşa ve felsefeye uyum sağlayarak dünyanın her alanda aldığı mesafeyi okuyabiliyor.

TERCİH DÖNEMİ ÖNEMLİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, LGS tercih sürecinde de öğrencilerinegüçlü akademik içeriğini doğru anlatmak ve öğrencilerinihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için hazırlıklarını titizlikle tamamladı. İyi bir lise, öğrencilerini hem akademik anlamda hem de sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerle çok yönlü olarak geleceğe hazırlıyor.

BAŞARI HİKAYELERİ YAZMAYA DEVAM EDECEKLER

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri; girişimcilik, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel düşünce becerilerigelişmiş bireyler olarak, Türkiye’de ve uluslararası platformlarda eğitimde başarı hikayeleri yazıyor. Akademik birikimi ile güçlü bir ekol olan İTÜ tecrübesini eğitimdeki derin birikimiyle birleştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da aydınlık kuşakların gelecekteki temsilcilerini yetiştirmeye devam edecek.

Liseye Geçiş Sınavı 2020’de başarı gösteren öğrenciler ve velileri, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji çağrı merkezi hattıyla veya doğrudan kampüslerle irtibata geçerek yeni dönem eğitim bursu oranları hakkında bilgi alabilecek.

19 Tem 2020 - 11:02 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bilgievlerinden LGS tercihi için danışmanlık hizmeti mask
Bilgievlerinden LGS tercihi için danışmanlık hizmeti
LGS’de 5 öğrencimiz 500 tam puan aldı mask
LGS’de 5 öğrencimiz 500 tam puan aldı
LGS birincisi yine Körfezim'den mask
LGS birincisi yine Körfezim'den
Eğitimde psikologların açık öğretim tartışması mask
Eğitimde psikologların açık öğretim tartışması
'Uğur LGS tercih ofisleri' öğrencilere ücretsiz danışmanlık mask
'Uğur LGS tercih ofisleri' öğrencilere ücretsiz danışmanlık
LGS’de Kültür Farkı mask
LGS’de Kültür Farkı
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte 15 Temmuz anket sonuçları! mask
İşte 15 Temmuz anket sonuçları!
Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti mask
Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü! mask
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü!
Ford Otosan üretime ara veriyor mask
Ford Otosan üretime ara veriyor
Derince’de altyapı inşaatına başlanılacak mask
Derince’de altyapı inşaatına başlanılacak
Yönetim odasında kendini iple astı! mask
Yönetim odasında kendini iple astı!

GALERİ

Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı mask
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek mask
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor mask
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor
Sokak ortasında saç baş kavga ettiler! mask
Sokak ortasında saç baş kavga ettiler!
Gebze'de feci kaza: 2 ölü mask
Gebze'de feci kaza: 2 ölü
Vali Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı mask
Vali Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL