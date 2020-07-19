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19 Tem 2020 - 11:30- Asayiş G: 19 Tem 2020 - 12:00

Bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

İzmit D-100 karayolu halkevi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Metin Armutlu idaresindeki 34 DP 7601 plakalı otomobil, Halkevi mevkisinde kontrolden çıkarak otobüs durakları için arılan yolun orta refüjündeki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Metin Armutlu’yu bulunduğu yerden çıkarırken sağlık ekipleri ise araçtan kendi imkanlarıyla inen sürücünün eşi Serap Armutlu’ya ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Metin Armutlu ve eşi Serap Armutlu ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otobüs duraklarının giriş kısmı ve yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerinin demir bariyeri kesmesinin ardından otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

19 Tem 2020 - 11:30 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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