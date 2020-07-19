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19 Tem 2020 - 11:39- Siyaset G: 19 Tem 2020 - 11:41

Gelecek Gölcük kongreye hazır

Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi Kocaeli teşkilatı gözünü kongrelere çevirdi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Gölcük ilçe teşkilatı kongre yapmak için seçim kuruluna başvuruyor.
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Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, il teşkilat başkanı Süleyman Aydınlık, sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanı Ömer Uçar, İlçe Koordinatörleri Fatih Büyükavcı ve Salih Şenozan, yönetim kurulu üyesi Ayşenur Güden  il kadın kolları başkanı Nurşen Çil ve başkan yardımcısı Esra Yeşil ile birlikte Gölcük ilçe teşkilatını ziyaret etti. Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’ndeki ilçe teşkilatında başkan Kadriye Güner ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Gelecek Partisi kurmayları teşkilatlanma çalışmaları, kongre süreci ve ülkede yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişlerinde bulundu.

"GELİNEN NOKTA MEMNUNİYET VERİCİ"

Gölcük ilçe başkanı Kadriye Güner’den gelinen nokta hakkında bilgi alan il başkanı Ömer Faruk Başaran, “Kadriye hanıma başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gelinen nokta memnuniyet verici. Olağanüstü zor koşulların yaşandığı bir dönemde ilçe teşkilatı kurup kongreye hazır hale getirdi. Ramazan ayında da gıda yardımları, maske dağıtımı ve ilçenin genel sorunlarını da takip ederek muhalefet görevini yerine getirdi. Her yerin kapalı olduğu, sokağa çıkmanın bile mümkün olmadığı süreçte Kadriye hanım daha ne yapsın” dedi. Başkan Başaran’ın ilçe başkanı Kadriye Güner’e hediye takdim ettiği ziyaret geç saatlere kadar süren toplantıyla devam etti.

19 Tem 2020 - 11:39 - Siyaset

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