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19 Tem 2020 - 11:49- Gündem G: 19 Tem 2020 - 11:53

Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu

Darıca'da cadde üzerinde araç yoğunluğu olduğunu gören bir vatandaş, cebindeki düdüğü çıkararak sürücülere trafik polisi gibi yol gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
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Darıca Atatürk Caddesi üzerinde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik lambasının da olmadığı cadde üzerinden geçen Suriye uyruklu 53 yaşındaki şahıs, cebindeki düdüğü çıkararak trafik polisliğine soyundu. Polis gibi düdük çalarak araçlara yön gösteren adam, trafik kurallarına uygun bir şekilde bazı araçları durdurarak, diğer araçların geçmesine yardım etti. Araç sürücüleri de karşılarında trafik polisi varmış gibi talimatları yerine getirdi. Duyarlı şahsın davranışı sayesinde trafik kısa sürede normale dönerken, o anlar bir vatandaş tarafından amatör kamera ile görüntülendi.

19 Tem 2020 - 11:49 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmit Li - İyice kafayı yedik, ya o kişi yüzünden kaza olsaydı ne diyecekler di?

"Hangi kurala uydukta kaza yaptık.." Temel fıkrası gibi.. adam artık hergün polislik oynar!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 12:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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