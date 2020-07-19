Hasta sayılarındaki düşüş gerçek değil mi?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından korona virüs salgını sürecine ilişkin dikkat çeken bir gönderi paylaştı.

Çıray, 18 Temmuz ile 1 Temmuz arasında test sayılarında yüzde 22 azalma olduğunu belirterek, “18 Temmuz’da yapılan test sayısı 1 Temmuz’a göre yüzde 22 daha az. Tanı konulan hasta sayısı da yüzde 23 azalmış görünüyor. Ama yoğun bakımda yatan hasta sayısında yüzde 19, entübe hasta sayısında yüzde 9 artış var. Çünkü sadece şikayeti olanlara test yapılıyor. Tarama yapılmıyor” dedi.