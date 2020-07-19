Hasta sayılarındaki düşüş gerçek değil mi?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından korona virüs salgını sürecine ilişkin dikkat çeken bir gönderi paylaştı.
Çıray, 18 Temmuz ile 1 Temmuz arasında test sayılarında yüzde 22 azalma olduğunu belirterek, “18 Temmuz’da yapılan test sayısı 1 Temmuz’a göre yüzde 22 daha az. Tanı konulan hasta sayısı da yüzde 23 azalmış görünüyor. Ama yoğun bakımda yatan hasta sayısında yüzde 19, entübe hasta sayısında yüzde 9 artış var. Çünkü sadece şikayeti olanlara test yapılıyor. Tarama yapılmıyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.