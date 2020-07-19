Meteoroloji'den yükselen hava sıcaklıklarıyla ilgili uyarı üzerine uyarı geliyor...

40 DERECEYE VARAN SICAKLIKLAR KAPIDA

Pazar gününden sonra İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara 37-40 derecelere çıkacak. Beklenen sıcaklıklara ilişkin Çalışkan, ''Yurdun batı kesimlerinde nem yapar ancak İç Anadolu Bölgesi ve Doğu'da kuru sıcak yapar. Bu sıcaklar gölgede 37 derece ise güneşin altında 10 derece eklemek lazım'' dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yazın en sıcakları ölçülecek. Şu an 40 derece ancak 45 derecelere dayanacak.

SICAKLIKLAR 5-8 DERECE ARTACAK

Elazığ Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinden seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor” denildi.

Sıcak hava dalgasının haftanın ikinci yarısında itibaren bölge genelinde etkisini kaybedeceği aktarılan açıklamada, “Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, gün içerisinde en yüksek hava sıcaklılarının Elazığ'da 39, Bingöl'de 38, Adıyaman, Malatya'da ve Tunceli'de 40'ar derece olmasının beklendiği bildirildi.