Başaran’dan başkan yardımcısı Cihan Yıldız'a ziyaret

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, il teşkilat başkanı Süleyman Aydınlık, il kadın kolları başkanı Nurşen Çil ve başkan yardımcısı Esra Yeşil ile birlikte Karadenizliler Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi No:72 adresindeki Karadeniz Kasap Izgara adlı iş yerini ziyaret etti. Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı kurucuları arasında yer alan ve Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini üstlenen Cihan Yıldız’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren başkan Başaran, “Türkiye ekonomisi zaten kötüydü. Birde pandemi süreci yaşandı. Maalesef bir çok iş yeri kapanmak durumunda kaldı. Toplumun tüm kesimleri gibi esnafımız da çok zor günler geçiriyor. Tüketim ekonomisinin geldiği nokta bu. Üretmek zorundayız. Böylesi bir ortamda iş yeri açan sevgili kardeşimizi tebrik ediyorum. Bol kazançlar diliyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cihan Yıldız da konuklarına ikramlarda bulundu.