MHP’de gözler Salı gününde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü ilçe başkanlarıyla Tramvay Kafe’de bir araya geldi. 2017 yılında Şubat ayında belirlenen kongre takvimi, bu yıl Pandemi nedeniyle sekteye uğradı. İl Başkanı Aydın Ünlü geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında ilçe başkanlarıyla bir araya geldikten sonra kongre takvimini açıklayacağını belirtirken, dün yapılan buluşmada hem kongre tarihleri hem de pandemi süreci nedeniyle alınacak önlemler konuşuldu. Ünlü’nün hazırlanan taslak listeyi Salı günü gerçekleştireceği basın toplantısında açıklaması bekleniyor.