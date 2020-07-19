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19 Tem 2020 - 13:08- Sağlık G: 19 Tem 2020 - 13:15

Saç klonlama geliyor

Dr. Zafer Ulusan, saç ekiminde greft (saç kökü) sayısının yetersizliği sorununun saç klonlama işlemi sayesinde ortadan kalkabileceğini ifade ederek, bu şekilde istenilen sayıda greftin saç ekimi yapılacak alanda kullanabileceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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Saç ekimi operasyonlarında donör alandaki saç kökü sayısının düşük olmasının karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Medicalhair Genel Koordinatörü Dr. Zafer Ulusan, "2020 yılında başarılı sonuçlar veren saç klonlama uygulaması ile greft (saç kökü) eksikliği sorunu çözülecek" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ KADAR ALANI KAPATABİLECEĞİZ"

"Saç klonlama ile 100 saç grefti örneğini alıp örneğin bin tane grefte çıkarabiliyoruz" diyen Dr. Ulusan, "Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yapılan kongrede saç klonlama hakkında başarıyla sonuçlanan birçok çalışmaya tanık oldum, izledim. Bu alanda 12 yıldır süren ve 2020 yılında başarılı sonuçlar gösteren araştırmalar var. Dünyada 2021 yılının başında saç klonlaması hayata geçecek. Bu işlem belki ilk başlarda biraz pahalı olabilir ama daha sonra fiyatının uygun şartlara çekileceğini düşünüyorum. Böylece saç ekim işleminde istediğimiz sayıda grefte sahip olabileceğiz ve özellikle ekimde istediğimiz kadar alanı kapatabileceğiz. Bu hastalar ve ekim yapan hekimler açısından çok büyük bir avantaj” dedi.

"BU YÖNTEMLE BAŞARILI SONUÇLAR ALIYORUZ"

Saç dökülmesinin nedenleri hakkında da bilgi veren Dr. Ulusan, “Özellikle genetik saç dökülmesi erkeklerde başta olmak üzere kadınlarda da çok önemli kozmetik bir sorun. Bunu giderebilmek için değişik ilaçlar, losyonlar, şampuanlar yöntemler kullanılıyor. 80’lerin başında yavaş yavaş saç ekimi yöntemlerinin çıkmaya başlamasıyla saç dökülmesi sorunu da ortadan kalkmaya başladı. Saç ekimi tüm dünyada çok büyük bir sektör haline geldi. Bu sayede çok sayıda kişi saçsızlık sorunundan kurtuldu. Son 5 yıl içerisinde bu yöntemin yanına gene çok etkili bir yöntem olan saç simülasyonu da eklendi. Saç simülasyonunda özellikle greft sayısı az, seyrek ve ince saç yapılı olan kişilere uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde başarılı sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

SON YILLARDAKİ EN ÖNEMLİ İLERLEME

Ekibiyle birlikte saç ekiminde başarılı sonuçlar alan Dr. Zafer Ulusan, saç simülasyonu ile donör bölge ya da ekim yapılan bölgedeki seyrekliklerin ortadan kalkmasının son yıllardaki en önemli ilerleme olduğunu söyledi. Dr. Ulusan, "Böylece saç ekiminde memnuniyet oranı oldukça iyi düzeylere geldi. Saç ekiminde simülasyon mutlaka birlikte düşünülerek hareket edildiği zaman tatminkar olmayan sonuçlara rastlama durumumuz çok düşük olacaktır" şeklinde konuştu.

19 Tem 2020 - 13:08 - Sağlık

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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