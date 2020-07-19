CHP’nin hızlı temposunun sırrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Gençlik İlçe Kolu’nun Nüzhethiye Köyü’nde düzenlediği doğa yürüyüşü ile partililer deşarj oldu. CHP Gölcük İlçe Gençlik Kolu Başkanı Furkan Korkmaz ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programa CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve eşi Betül Yıldızlı, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ve yönetimi, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve yönetimi, CHP Gölcük İlçe Kadın Kolu Başkanı Mine İşeri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Nüzhetiye Köyü’nün doğanın güzellikleriyle iç içe olan yürüyüş parkurlarında trekking yapan CHP’liler, yoğun saha programlarının da yorgunluğunu attı.