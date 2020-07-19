Zirvenin ‘Yağız’ yüzücüsü !..

Kocaeli Üniversitesi Yarı olimpik Havuzu’nda Baş Antrenörü babası Tolga Taneli nezaretinde antrenmanlarını yüksek tempoyla sürdüren Yağız, pandemi öncesi, Kocaeli kulüpler arası müsabakasında 50m sırt, 100m sırt, 50m serbest, 50m kurbağalama ve 50m kelebek yarışlarında şampiyonluk ve incilik elde ederek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Havuzların kapatılmasıyla beraber çalışmaları yarım kalan sporcu, açığı kapamam için, son günlerde havuzların açılmasıyla beraber yüksek tempoda çalışmaya devam ediyor.

İL TAKIMINA SEÇİLDİ

Şampiyonluklar, ikincilikler ve aldığı puanlarla Kocaeli İl Yüzme Takımına seçilmeyi hak eden Yağız, sonrasında Tekirdağ' da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölge Yüzme Yarışları’nda 100m sırt Marmara Bölgesi 2’ncisi ve 50m sırt 3’ncüsü oldu. Kocaeli takım da yarı finale yükseldi. Pandemi suresince kara çalışmasına devam eden Yağız Taneli, şu anda yüzme antrenmanlarına devam edebilmek için Kocaeli Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Havuzu’nun açılmasını bekliyor.

ÖZÖN VE EKİBİ SAHİP ÇIKTI

Bu süreçte KOÜ Yüzme Havuzu Müdürü Kenan Özön ve ekibi takıma ve sporcumuza sahip çıkarken Tolga Taneli de “Müdürümüz sayın Özön ve Tek Tercih Spor Kulübü antrenörlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.